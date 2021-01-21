Москва, 21 января, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Разработанная в России вакцина от корогнавируса «Спутник V» не только гарантированно защитит от новой пневмонии, но и от побочных явлений, которые пока до конца не изучены. Об этом fedpress.ru сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им академика Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, всё дело в специфическом иммунитете, который не позволит вирусу проникнуть в организм после вакцинации.

«Прививка защитит вас от «игры в рулетку», — пояснил эксперт. По словам Гущина, такие неудобства, как повышенная температура и другие симптомы ОРВИ, несравнимы с настоящей болезнью COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии им академика Гамалеи Минздрава России сделали прививку от коронавируса ещё в марте 2020 года — в порядке эксперимента — до объявления официальных клинических исследований. По признанию директора учреждения Александра Гинцбурга, даже по прошествии девяти месяцев титр антител у него остается на том же уровне, что был через три недели после вакцинации.

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