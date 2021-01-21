Москва, 21 января, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Дистанционное образование привело к неблагоприятным психическим реакциям у 84% опрошенных школьников. Об этом 21 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное образование

О вреде дистанционного обучение в той форме, в которой оно было реализовано в период пандемии, говорит опрос, проведенный «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения России, отметил парламентарий. Всего в исследовании приняли участие порядка 30 тысяч школьников.

«Оказалось, что проявились неблагоприятные психические реакции у 84% опрошенных, нарушения сна — у 56%, частая смена настроения — 44%, депрессивное состояние — 42%. Испытали головные боли — 27%, назвали режим самоизоляции невыносимым — 21%. Испытали подавленность — 13%. Удалось сохранить ровное положительное настроение — 32%. Вот вам влияние на психическое здоровье. Такой режим обучения нарушал все возможные СанПиН», — сказал Смолин.