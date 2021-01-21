Вашингтон, 21 января, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Показательно, что разгром наследия предыдущей администрации США, чью политику продолжает поддерживать половина населениястраны, был начатдемократамив день, которыйДжоБайден провозгласил «Национальным днём единства», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 января, комментируя первые решения 46-го президента США.

Gage Skidmore Джо Байден

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Как сообщалось ранее, в первые часы после своей инаугурации Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, отменил решение о выходе из ВОЗ, остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧП на этой границе, а также отменил запрет на въезд в США из ряда мусульманских стран.

«То, что Байден будет менять и внутреннюю, и внешнюю политику США по сравнению с тем, как её вёл его предшественник, было ясно изначально, но оголтелость, с которой он это делает, конечно, производит впечатление. Байден и его команда делают это показательно, без обиняков.

Заметьте, кстати говоря, что разгром политического наследия предыдущей администрации, чью политику поддерживала и продолжает поддерживать половина населения США, был начат ими в день, который Байден провозгласил «Национальным днём единства». Единство, по-байденовски, возможно только на платформе Демократической партии, в которой и в самой, если внимательно присмотреться, полного единства нет.

Уверен, что такой подход вызовет реакцию жёсткого неприятия среди республиканцев, всех тех американцев, которые придерживаются традиционалистских взглядов. У них сейчас нет лидера (попятившийся в критический момент Трамп на эту роль уже, на мой взгляд, не годится), но, уверен, помилованный Трампом Стив Бэннон такого лидера найдёт«, — отметил Михаил Демурин.