Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Петербург 21 января доставили самую крупную за время прививочной кампании партию отечественной вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Город получил еще 62 550 доз вакцины, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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За 21−23 января новые термоконтейнеры с вакцинами развезут по всем 70 пунктам вакцинации. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в первую очередь препарат доставят в те пункты, где он заканчивается.

«Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — сказал губернатор.

Ожидается, что на следующей неделе город получит еще одну крупную партию вакцины.

По состоянию на вечер 20 января, всего были привиты 27 499 горожан, полностью вакцинация завершена у 4986 человек. Готовятся к открытию еще 50 пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений.