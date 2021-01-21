Москва, 21 января, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им академика Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург был одним из первых, кто на себе испробовал вакцину «Спутник V». По его словам, которые цитирует ТАСС, это произошло в порядке эксперимента — до объявления официальных клинических исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По признанию учёного, с этого времени прошло уже десять месяцев. Но и сейчас титр антител у него остается на том же уровне, что был через три недели после вакцинации.

Также Александр Гинцбург заявил, что пока учёные не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался сыворотками хуже, чем тот, который был исходно, — уханьский вариант, что ещё раз подтверждает эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Разработчики подали заявку в Евросоюз на регистрацию вакцины «Спутник V». Экспертиза по заявке должна начаться в феврале 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Гинцбург допустил появление однокомпонентной вакцины от COVID-19, которая способна обеспечивать длительную защиту от заболевания.

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