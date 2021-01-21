Москва, 21 января, 2021, 11:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 3458 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб столицы.

Mosgorzdrav.ru Борьбе с коронавирусом в московской клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Это на 1006 случаев больше, чем накануне, когда выявили 2452 случаев заражения. Москва вернулась на первое место среди регионов России по приросту заражений, обойдя Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом.