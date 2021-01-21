Москва, 21 января, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В отношении российских вакцин, помогающих в борьбе с COVID-19, развернулась настоящая информационная война, целью которой является введение в заблуждение граждан относительно эффективности вакцинации. Не многие знают, что отечественную вакцину от коронавируса создавали стандартным для всех векторных вакцин образом. Такие вакцины активно используются с 1990-х годов. Об этом сообщил заместитель директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им академика Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, именно по такому принципу российские учёные создали зарегистрированную вакцину от вируса Эбола.

«Когда мы принимали решение о вакцине, было понятно, что это должна быть вакцина, которая индуцирует цитотоксическую реакцию иммунитета. Довольно простое решение. Выбирая между ДНК-, РНК‑ и вирусными векторами для доставки вакцин, а мы работаем со всеми типами, мы выбрали вирусные векторы, потому что они более эффективны», — пояснил Денис Логунов.

Именно поэтому, по его словам, не было никаких сомнений, как поступить, когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов.

Кстати, у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые в числе первых получили вакцину от коронавируса «Спутник V», иммунитет к вирусу сохраняется уже девять месяцев. То же самое, по словам учёного, касается всех привившихся.

К тому же, по мнению учёного, уровень антител у вакцинированных от COVID-19 в среднем выше, чем у переболевших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Логунов известил о скором завершении набора добровольцев на третью фазу клинических исследований. Российская вакцина, получившая название Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V», была создана под его руководством.

По словам учёного, более 33 тысяч человек получили первую дозу компонента, и уже почти 32 тысячи получили оба компонента.

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