Южно-Сахалинск, 21 января, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Учителям некоторых школ на Сахалине пригрозили увольнением за отказ от вакцинации от коронавируса, соответствующие приказы по учебным заведениям попали в соцсети.

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Так, например, в школе №2 в Аниве директор приказала провести всеобщую вакцинацию работников от коронавируса, а в случае отказа от прививки предусмотрела ответственность — отстранение от занимаемой должности сроком до 4 месяцев на период медицинского отвода без сохранения заработной платы, а также отстранение от занимаемой должности сроком более 4 месяцев и расторжение трудового договора.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к жителям региона. Основная цель обращения — в очередной раз призвать сахалинцев к вакцинации от коронавируса. В обращении глава региона неоднозначно высказался о возможных привилегиях для тех, кто привился.

Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) раскритиковал инициативу губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, предложившего освободить жителей региона, которые сделают прививку от коронавируса, от обязательного ношения защитных масок.

В Магаданской области не утихают страсти по поводу приказа местного минздрава, в котором есть пункт о том, что непривитых от коронавируса медиков освободят от работы с ковид-пациентами.