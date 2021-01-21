«Артек» возобновил приём детей из разных регионов России
Симферополь, 21 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Дети из регионов России смогут уже с конца января отдохнуть в международном детском центре «Артек» в Крыму. Как сообщает пресс-служба центра, смены для ребят возобновятся с 29 января.
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Пока же в центре идёт подготовка к приёму детей. Так, сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной для сотрудников образовательных организаций.
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Напомним, приём детей в детский центр «Артек» был приостановлен в марте 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. В июле смены были возобновлены, но попасть на них могли только дети из Крыма и Севастополя.