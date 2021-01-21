Симферополь, 21 января, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Дети из регионов России смогут уже с конца января отдохнуть в международном детском центре «Артек» в Крыму. Как сообщает пресс-служба центра, смены для ребят возобновятся с 29 января.

Максим Додонов ИА Красная Весна Добро пожаловать в международный детский центр Артек

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«МДЦ «Артек» открывает свои двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная со второй смены «На пороге научных открытий», которая стартует 29 января текущего года», — говорится в сообщении.

Пока же в центре идёт подготовка к приёму детей. Так, сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной для сотрудников образовательных организаций.

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«Комплекс реализуемых мероприятий предусматривает реагирование на любые возможные угрозы, — пояснил директор «Артека» Константин Федоренко. — Защита ребят от новой инфекции, вне всякого сомнения, является сегодня нашей важнейшей задачей, которую мы решаем, используя как собственный опыт, так и рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России».

Напомним, приём детей в детский центр «Артек» был приостановлен в марте 2020 года из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. В июле смены были возобновлены, но попасть на них могли только дети из Крыма и Севастополя.