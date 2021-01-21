Москва, 21 января, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Минсельхоз РФ направил регионам рекомендации о проведении переговоров с производителями касательно сдерживания цен на ряд продуктов, в числе которых — макароны, яйца и картофель. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на продукты

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на сегодняшний день в министерстве не видят оснований для динамики цен на указанные продукты и считают меры правительства РФ достаточными для стабилизации цен.

В ведомстве также сообщили, что указанные вопросы были рассмотрены 20 января 2021 года в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в аграрно-промышленном комплексе.