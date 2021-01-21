Москва, 21 января, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения, подведомственные правительству Москвы, сохранят дистанционный режим обучения до 6 февраля. Об этом 21 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Рассказывая о решении отменить «дистант» в колледжах, спортшколах, детских досуговых учреждениях, мэр отметил, что московские вузы продолжат обучаться удалённо. Это связано с решением Минобрнауки РФ по федеральным вузам, где дистанционное обучение продолжается до 6 февраля. На аналогичные сроки продлевается режим и в вузах, подведомственных мэрии Москвы.

«Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России», — написал мэр.