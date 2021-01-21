Москва, 21 января, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Москве колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы возвращаются к обычной работе. Соответствующий указ 21 января подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель в классе

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Занятия возобновятся уже завтра, с 22 января.

«Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы», — написал мэр в личном блоге.

Учащимся вернут льготный проезд в общественном транспорте и разблокируют карты.