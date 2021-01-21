Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в четверг, 21 января, характер погоды определит тёплый атмосферный фронт, связанный с циклоном «Кристоф», находящимся над Северным морем. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженная аллея в Летнем саду

По его словам, погода будет облачной, в начале дня с прояснениями, временами город на Неве будет засыпать снегом, даже возможны метели.

Температура воздуха в Петербурге составит −6… −8 градусов, по Ленинградской области −6… −11 градусов. Ветер юго-восточный скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В свою очередь в петербургском гидрометцентре прогнозируют в Петербурге гололедицу и сложную обстановку на дорогах. А в Ленобласти днем на юго-западе региона пройдет мокрый снег, ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха на востоке Ленобласти днём −6… −11 градусов, на юго-западе до минус 2 градусов. На дорогах гололедица.