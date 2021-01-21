Москва, 21 января, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы разобрал необычный иск. Основанием для обращения госкорпорации «ВЭБ.РФ» с заявлением о защите деловой репутации стали не публикации в СМИ, а личные обращения её бывшего сотрудника Михаила Токранова к президенту РФ, в аппарат правительства РФ и ряд других органов власти. Госкорпорация потребовала обязать ответчика направить в эти же ведомства текст под заголовком «Опровержение» и запретить ему дальнейшее распространение подобной информации. Судья, указав госкорпорации на то, что каждый гражданин имеет право на обращение в государственные органы и к должностным лицам для защиты своих и не только своих прав и законных интересов отказал в удовлетворении иска. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Михаил Токранов является бывшим сотрудником госкорпорации. В 2018 году, а также в январе—марте 2020 года он написал ряд обращений в государственные органы. Именно эти обращения, в которых, по мнению «ВЭБ.РФ», содержатся порочащие её репутацию сведения, и стали основанием для обращения с иском.

Представитель госкорпорации в суде заявил, что Токранов неоднократно направлял обращения должностным лицам и в государственные органы «о различных нарушениях в деятельности истца и о неправомерных действиях работников корпорации».

Помимо опровержения и запрета распространять сведения истец потребовал взыскать с бывшего сотрудника «судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта» — по 10 тыс. рублей за каждый день, начиная с шестого дня с даты вступления решения в законную силу, а также по 1 млн рублей за каждый случай распространения сведений, если ответчик нарушит запрет.

Судья же, отметив, что распространённые сведения не соответствуют действительности и порочат истца, указал на то, что ранее судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ высказала свою правовую позицию по таким спорам. Отмечалось, что каждый гражданин имеет право на обращение к должностным лицам и в госорганы.

«При этом гражданин может указать в обращении на известные ему факты и события, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обращении вопроса и могут повлиять на его разрешение. То обстоятельство, что изложенные в обращении сведения могут не найти своего подтверждения, не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, если соответствующее обращение обусловлено его попыткой реализовать свои конституционные права, имеющие выраженную публичную направленность, в целях привлечения внимания к общественно значимой проблеме», — отмечалось в решении суда.

Также судья указал на то, что Токранов не распространял информацию неограниченному кругу лиц, а адресовал обращения в госорганы для проверки сведений, а также чтобы указанные органы «дали им соответствующую оценку».