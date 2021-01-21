Москва, 21 января, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента США Джозефа Байдена вызвала шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети Facebook.

(сс) Sgt. Charlotte Carulli Присяга Джо Байдена на инаугурации

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"И где справедливость, если миром правит криминал? Ведь весь мир знает, что он украл место Трампа», — задаётся вопросом Viorica C.

Множество комментариев оказалось в саркастическом исполнении. Людей не столько волновала программа нового президента США или политический курс его администрации, сколько его возраст, состояние здоровья и те фальсификации, которые были вскрыты в ходе голосования за пост главы государства.

«Сегодня, на 78-м году жизни, после продолжительной болезни, не приходя в сознание, Джо Байден стал 46-м президентом США», — написала Элина К.

По видению людей, данные выборы в США показали, насколько фальшивым может оказаться процесс голосования в той стране, которая преподносилась всему миру, как пример для подражания.

«Фальшивые выборы, фальшивый президент, фальшивая инаугурация, а вместо американцев — флажки», — поделилась мнением Надежда С.

Нашлись и те, кто предположил, что приход Байдена к власти является началом больших, но негативных изменений в политической и социальной системах Соединённых Штатов.

«Перестройка началась! Горбачев развалил страну через пять лет. Сколько понадобится этому?», — пишет Александр Т.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации Джозефа Байдена, вступившего в должность главы США.