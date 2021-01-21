Анкара, 21 января, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Рассуждая о грядущих угрозах, серьезные аналитики в США не на последнее место среди угроз ставят возрастающие амбиции Турции. Откуда взялось и к чему может привести все возрастающее желание Турции распространять свое влияние в регионе, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Хотя США и возмущаются активным и наглым с их точки зрения поведением Турции, можно сказать, что именно американский стиль поведения последних лет, сосредоточенность на внутренних проблемах США, открыл возможность для региональных держав заняться расширением своих сфер влияния. Турция так заметна на этом фоне в силу того, что ее усилия по ряду причин раз за разом входят в противоречие с американскими.

«Призвать к порядку» Анкару для США становится делом уже не только американо-турецких отношений, но и демонстрацией возможности управлять расшалившимися союзниками в принципе. Поэтому такой упор делается Вашингтоном на обуздание Анкары через структуры НАТО. Но не придется ли США сменить этот инструмент на более жесткий? Читайте статью Александра Халдея «К чему приведёт рост американо-турецких противоречий».