Джо Байден принял присягу
Вашингтон, 20 января, 2021, 19:54 — ИА Регнум. 20 января во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена Леди Гага исполнила национальный гимн Америки. Об этом сообщает 20 января CNN.
(сс) Gage Skidmore
Джо Байден
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Сразу после это, Камила Харрис — избранный вице-президент США — приняла присягу.
За этим последовало выступление Дженифер Лопеc.
Затем избранный президент США Джо Байден принял присягу и стал действующим президентом Америки.
Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.