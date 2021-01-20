Вице-президент США Камала Харрис приведена к присяге
Вашингтон, 20 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. К присяге привели Камалу Харрис: теперь она официально вступила в должность вице-президента США. Церемония проходит на Капитолийском холме.
U.S. Senate Office of Kamala Harris
Камала Харрис
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Клятве Харрис предшествовало выступление Леди Гаги, которая исполнила гимн США. После присяги Харрис звучит песня в исполнении Дженнифер Лопес.
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