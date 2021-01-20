Москва, 20 января, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Разрешение одиноким людям пользоваться услугами суррогатного материнства — это сознательное лишение ребенка права на семью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы.

Council.gov.ru Пётр Толстой

Парламентарий ответил тем, кто упрекает парламентариев в сужении использования суррогатного материнства.

«Нас упрекают в том, что одинокие люди тоже имеют право на отцовство и материнство, и лишать их этого права — это значит нарушать конституцию. Дело в том, что ни в конституции, ни в каких документах по международному праву не установлено право отдельного гражданина завести себе ребенка, как заводят собаку. Такого право нигде, ни в одной стране нет, это не оговорено нигде», — сказал Толстой.

В Госдуме разработали законопроект, регулирующий суррогатное материнство. Вводятся требования к желающим обратиться к услугам суррогатной матери: это должны быть исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.