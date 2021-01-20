Вашингтон, 20 января, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции США Джеффри Розен уйдет в отставку, как только избранный президент США Джо Байден займет офис Белого дома. Об этом 20 января пишет репортер Associated Press.

U.S. Department of Justice Джеффри Розен

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Министерство юстиции США сообщает, что указ об отставке генерального прокурора США Джеффри Розена войдет в силу вечером 20 января.

Розен стоял во главе министерства с 23 декабря. Прежде он занимал должность заместителя генерального прокурора и заместителя министра транспорта.

Место генерального прокурора могут занять два кандидата. Это Монти Уилкинсон, один из представителей Министерство юстиции США, и судья Меррик Гарленд.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. В связи с этим представители многих государственных должностей будут заменены.