Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В стационарах Петербурга, занимающихся лечением пациентов с COVID-19 и пневмониями, в настоящее время находятся 9142 человека, из них в реанимациях — 705 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 336 пациентов. Об этом 20 января сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Всего в 25 стационарах как городского, так и федерального подчинения развернуты 12 488 коек, из них свободны 3346 коек, что составляет 26,8% коечного фонда.

«Общее количество пациентов, находящихся на лечении от новой коронавирусной инфекции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, за неделю снизилось на 4,4%. Тем не менее цифра пока остается большой — более 67 тысяч человек», — рассказал курирующий здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

Он дал указание комитету по здравоохранению поддерживать долю свободного коечного фонда для инфекционных больных на уровне не ниже 20%.

Добавим, что количество госпитализаций с ковидом и пневмонией в Петербурге за неделю сократилось на 10%, однако еженедельный прирост заболеваемости составил 8%. Поэтому власти города намерены сохранять готовность к развертыванию дополнительных коек.

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Напомним, по итогам 19 января Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по количеству новых случаев заражения коронавирусом и числу летальных исходов, обогнав даже Москву, население которой более чем в два раза превышает население Северной столицы.