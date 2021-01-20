Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 20 января внесло в первом чтении изменения в городской закон «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга».

Дарья Драй ИА REGNUM Комплекс зданий Смольного — резиденция губернатора и правительства Санкт-Петербурга

Эти изменения предусматривают, что на пост губернатора — главы исполнительной власти Северной столицы — может быть избран не просто гражданин РФ, но еще и «постоянно проживающий в Российской Федерации». Ранее в законе требования о таком проживании для кандидата в губернаторы не было, что могло позволить претендовать на главное кресло в Смольном гражданам РФ, постоянно находящимся за границей.

«Проект закона направлен на приведение Закона Санкт-Петербурга в соответствие с Конституцией Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в региональный закон вносится изменение наименования должности «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» на «сенаторы Российской Федерации».

Напомним, действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов избран всенародным голосованием в сентябре 2019 года на пятилетний срок.