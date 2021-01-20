Москва, 20 января, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Госдума приняла заявление «О нарушении основополагающих прав человека на Украине в связи с новыми запретами на использование русского языка», передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка.

«Депутаты Государственной думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совета Европы (СЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), парламентов стран мира ее осуждения», — говорится в документе.

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в 2019 году, в последние дни президентства Петра Порошенко.