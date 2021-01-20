Москва, 20 января, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Идея ввести в России COVID-паспорта, удостоверяющие вакцинацию гражданина от коронавирусной инфекции, вызывает обеспокоенность. Об этом 20 января заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава СПЧ заявил, что на сегодняшний момент ещё никто не предъявил концепции, зачем вводить COVID-паспорта. Также никто не представил расчеты относительно возможного эффекта от этих действий.

«Можно между строк прочитать, что речь идет о введении различных ограничений: пересечения границы, участия в мероприятиях, перемещениях внутри России. Если это так, то речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Таким образом, по мнению главы СПЧ, речь идёт о поражении части населения в своих правах. Это вызывает беспокойство», — сказал Фадеев.