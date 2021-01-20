Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге около трех тысяч педагогических работников привились от коронавирусной инфекции, из них почти 1,5 тысячи учителей завершили второй этап вакцинации. Об этом 20 января сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая, в том числе, сферу образования. Сама она также сделала прививку и рассказала о своем состоянии на странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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По словам Потехиной, в добровольной очереди на вакцинацию сейчас ожидают прививку более 5 тыс. человек. Пока на вакцинацию записывались только школьные педагоги. Сегодня формируются заявки от сотрудников колледжей, детских садов, учреждений дополнительного образования.

«Можно уверенно сказать, что процесс вакцинации входит в нормальный рабочий ритм», — заявила Потехина.

Чиновница напомнила, что к 70 действующим пунктам вакцинации в ближайшие дни добавятся ещё 50. Формируются мобильные бригады, которые смогут выезжать на временные прививочные пункты.

«Поставка в город вакцины создаёт достаточные объемы для стабильной работы — на сегодня город получил более 40 тысяч доз», — пояснила она.

Ирина Потехина также отметила, что сама привилась от коронавируса и уже сдала анализ на антитела. Анализ показал уровень 16,5 — хороший показатель защищенности организма от коронавируса.

«Практически все переносят прививку легко, почти без каких-то неприятных симптомов. Я вторую инъекцию, которую сделала через 21 день после первой, все-таки почувствовала: к вечеру температура поднялась до 37 градусов, и было полное ощущение, как при начале гриппа. Пришлось принять на ночь парацетамол, и утром повторить. Но уже к обеду следующего после прививки дня от недомогания не осталось никакого следа», — рассказала чиновница.