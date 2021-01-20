Донецк, 20 января, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Говорить о некоем «мировом сообществе», которому необходимо «дать сигнал» относительно воли жителей Донбасса, в настоящее время не приходится, по вопросу о Донбассетакового сообществапросто не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 января, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как сообщалось ранее, Пушилин заявил, что республика готова провести повторный референдум о самоопределении, руководствоМИД ДНР обратилось к членам Совбеза ООН с предложением провести референдум, который получил бы международное признание.

« Если руководство ДНР так считает , или если так считают друзья донбассцев за пределами самоопределившихся республик, то да, такой референдум можно было бы провести. В плане зарубежной реакции это важно для колеблющихся.

Вместе с тем говорить о некоем «мировом сообществе», которому необходимо «дать сигнал» относительно воли жителей Донбасса, в настоящее время не приходится. Мировое сообщество сейчас — это понятие весьма условное, а по вопросу о Донбассе его просто не существует.