Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сделал прививку от коронавируса. Об этом своим подписчикам в «Инстраграм» рассказала супруга тренера Анна Семак. При этом её немного раздражает то, что муж продолжает строго соблюдать требования эпидемиологической безопасности и носить маску в общественных местах.

Fc-zenit.ru Сергей Семак (фото официального сайта ФК «Зенит")

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

О том, что 44-летний бывший футболист, а ныне футбольный тренер Сергей Семак привился от коронавируса, его супруга Анна Семак рассказала невзначай на своей странице в социальной сети, отвечая на животрепещущие вопросы своих подписчиков. Ее спросили, как бороться с тем, что супруг раздражает. На что Анна заметила, что у нее тоже бывает такое.

«Раздражает, например, следование Сергея установленным правилам, четко, слово в слово по букве закона (я имею ввиду ношение маски, с учетом того, что у него прививка), — написала супруга футболиста. — В такие моменты вспоминаю, что потенциально может раздражать его во мне и успокаиваюсь…».

Также Анна Семак уточнила, что ее муж посчитал вакцину для себя «необходимой мерой».

Напомним, на 19 января в Петербурге вакцинировано от коронавируса 24 817 человек. Из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев заразились коронавирусной инфекцией. А бывший вратарь «Зенита» ВячеславМалафеев с COVID-19 оказался в больнице.