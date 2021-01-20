Москва, 20 января, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ выявила более шести тысяч нарушений закона в рамках организации и проведения дистанционных занятий в школах и вузах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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»Всего в указанной сфере в 2020 году прокурорами выявлено более шести тысяч нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тысячи актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более тысячи лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в Омске лишь после вмешательства прокурора трёх студентов местного техникума обеспечили компьютерами, поскольку имеющимися в семье компьютерами пользовались их братья и сёстры. В Пензенской области по требованию прокурора компьютеры получили 2,5 тысячи детей.

В Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской и Тульской областях сотрудникам прокуратуры удалось добиться отмены положений, обязывающих школьников иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения видео и аудио, доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением для доступа к серверам с учебными материалами.

В некоторых регионах — как, например, в Новосибирской области, — обучение и вовсе было неправомерно переведено на режим самостоятельного обучения.