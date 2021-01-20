Москва, 20 января, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться и в 2021 году. Об этом 20 января заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Представитель ВОЗ полагает, что обществу следует понимать: пандемия коронавируса будет продолжаться и в 2021 году. При этом отметила, что планирует вакцинироваться в России.

«Я планирую вакцинироваться в России, когда это будет возможно», — сказала Вуйнович.