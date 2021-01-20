Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 20 января дало согласие на назначение Бориса Пиотровского новым вице-губернатором, отвечающим за решение вопросов культуры и спорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В поддержку Пиотровского, сына действующего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и внука бывшего директора Эрмитажа, покойного Бориса Пиотровского, высказались 35 депутатов Заксобрания, против были восемь, один воздержался.

Напомним, Борис Пиотровский (младший) с осени 2020 года занимает пост первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, ранее он занимался частным бизнесом в издательской сфере.

После получения согласия депутатов губернатор Александр Беглов может произвести это кадровое назначение своего нового заместителя. Прежний вице-губернатор по культуре и спорту Владимир Кириллов 15 января 2021 года написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как отмечает издание ЗАКС.Ру, при ответах на вопросы депутатов кандидат в вице-губернатора высказался в пользу создания театрально-музейного комплекса в здании Конюшенного ведомства в центре Петербурга, а также завил о необходимости появления в городе археологического музея, но его конкретную локацию предложил выбрать после обсуждения. Напомним, общественные активисты настаивают на учреждении такого музея на территории Охтинского мыса, где свой офисный центр планирует построить «Газпром нефть».

Ранее сегодня городской парламент дал согласие губернатору на назначение Сергея Дрегваля вице-губернатором по энергетике и тарифному регулированию, а также Станислава Казарина — вице-губернатором по информатизации и связи.