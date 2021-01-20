Анкара, 20 января, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Респираторы с клапанами предназначены для медицинских работников, использовать их в общественных местах нецелесообразно. Об этом член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз сообщил 20 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее стало известно о намерении властей ФРГ ввести обязательное ношение респираторов FFP2. Эти защитные средства плотнее обычных медицинских масок, они отфильтровывают больше частиц.

Маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников, в их работе есть определённые особенности. Респираторы нужны в реанимационных отделениях, где может быть высоким уровень содержания аэрозолей, или во время интубации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Человеку в такой маске из-за клапана легче дышать, под ней не так влажно. Но выдыхаемый воздух такие респираторы не фильтруют.

«Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования», — подчеркнул эксперт и призвал в общественных местах носить обычные медицинские маски.

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