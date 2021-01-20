Симферополь, 20 января, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Рабочая группа по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым будет создана в соответствии с распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Документ опубликован 20 января на сайте правительства региона.

Vahe Martirosyan Здание парламента Крыма

Рабочая группа создаётся с «целью сокращения расходов на государственное управление, повышения эффективности деятельности государственных органов Республики Крым», говорится в документе.

Речь идёт о сокращении предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым на 10%.

Предложения по оптимизации руководители исполнительных органов власти и аппарата Совета министров региона должны представить в рабочую группу до 16 февраля. Рассмотреть вопрос об оптимизации структур и предельной численности сотрудников также рекомендовано: аппарату Государственного совета Республики Крым, управлению делами Государственного совета Республики Крым, республиканской счетной палате, избирательной комиссии Крыма, уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по правам ребенка, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым.

По данным Росстата, в 2019 году в Республике Крым численность работников государственных органов власти и органов местного самоуправления составляла 26,8 тыс. человек.