Москва, 20 января, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Россия подала заявление о регистрации вакцины на территории ЕС. Об этом журналистам заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале», — сказал представитель фонда.

По его словам, накануне более 20 специалистов и учёных из Европейского агентства лекарственных средств приняли участие в научной консультации для разработчиков вакцины «Спутник V»: «Рекомендации по результатам сегодняшнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» в течение 7−10 дней».