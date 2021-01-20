Москва, 20 января, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о скором объединении его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду». Об этом 20 января сообщается на официальном сайте партии.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Принято принципиальное решение о том, что в ближайшем будущем пройдёт объединение трех политических партий — «Справедливой России», «Патриоты России» и партии Захара Прилепина «За Правду», — заявил Миронов.

По его словам, объединение трех партий «необходимо нашей стране». Депутат рассчитывает на «укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму».

«Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», — подчеркнул Миронов.

Лидер справедливороссов также призвал к объединению и КПРФ, и ЛДПР, и всех «партий на левом фланге», чтобы «строить новое современное социалистическое общество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года должны пройти открыто, конкурентно и легитимно.

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