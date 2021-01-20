Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербург зарегистрировали АО «Невский экологический оператор», которое разработает и реализует единую для двух субъектов Федерации концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

Напомним, соглашение о сотрудничестве при создании единого оператора подписали 7 октября 2020 года губернаторы Александр Беглов, Александр Дрозденко, а также гендиректор ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук и президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.

Новое юридическое лицо примет участие в разработке и реализации единой для петербургской агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство новых объектов в сфере обращения с отходами.

В задачи акционерного общества будет входить: синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами; разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов; актуализация ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами.

«В состав акционерного общества также вошли ПАО Интер РАО и Банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую деятельности компании», — рассказали в пресс-службе.

Директором нового акционерного общества назначена Екатерина Горшкова, ранее возглавлявшая АО «Петроэлектросбыт».