Москва, 20 января, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В России больше половины граждан не поддерживают идею введения COVID-паспортов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, необходимым введение таких документов считают только 12% опрошенных, при этом 59% респондентом высказались против подобного нововведения.

«Причём среди россиян, переболевших коронавирусом или сделавших прививку, поддерживают введение COVID-паспортов 18%, среди остальных граждан — лишь каждый десятый», — говорится в исследовании.

Противники «антиковидных» паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать COVID-паспорта — дискриминационным. За введение таких документов выступают в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус. Это чаще всего происходит по работе или при трудоустройстве.

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Добавим, что участие в опросе, который проводился 18−19 января, приняли 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что жителям Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта. Этот документ можно будет получить через портал «Госуслуги».