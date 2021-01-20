Москва, 20 января, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 597 человек. Об этом 20 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Зафиксировано 597 летальных исходов», — говорится в информации.

Накануне в РФ скончались от COVID-19 на 11 человек меньше — 586 пациентов. Всего в России за время пандемии скончались 67 220 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 21 152 случая заражения коронавирусом.