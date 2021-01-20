Москва, 20 января, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 21 152 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как и днём ранее, на первом месте среди регионов оказался Санкт-Петербург, усиливший отрыв от идущей на втором месте Москвы. В двух столицах зафиксировали 3347 и 2452 случая заражения коронавирусом соответственно. На третьем месте расположилось Подмосковье — 994 случая.

За сутки зафиксировано 597 летальных исходов, выздоровели 25 290 человек.

Всего с начала пандемии в России исследования подтвердили 3 633 952 случая заражения коронавирусом.