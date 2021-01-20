Москва, 20 января, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Центр имени М. П. Чумакова направил документы в Министерство здравоохранения РФ для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавирусной инфекции», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что новая вакцина получила название «КовиВак». Её создали на основе инактивированного вируса.

«КовиВак» станет третьей российской вакциной от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,3 миллиона жителей Израиля уже вакцинированы от COVID-19. За сутки в стране была сделана примерно 201 000 прививок.