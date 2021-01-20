Ставрополь, 20 января, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае началась массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в край поставлено еще 3,6 тысячи доз вакцины. Общее количество доз превысило 10 тысяч, сообщили 20 января в министерстве здравоохранения.

Вакцина

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По данным ведомства, в ближайшее время ожидается поступление еще 10 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». А до конца февраля количество новых доз препарата увеличится до 65−60 тысяч, пишет «Интерфакс».

Напомним, массовая прививочная кампания на Ставрополье стартовала 18 января. В крае организована работа 41 прививочного пункта по всем районам субъекта. Одним из первых прививку сделал еще в декабре 2020 года губернатор края Владимир Владимиров, сообщив об этом на своей странице в Instagram.

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