Ставрополь, , 11:55 — REGNUM В Ставропольском крае стартует массовая вакцинация населения от коронавируса. Для удобства граждан организована предварительная запись через региональный портал «Госуслуги», в МФЦ и по номеру «горячей линии» по коронавирусу. Об этом 15 января сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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"С ближайшего понедельника начинаем в крае массовую вакцинацию от COVID-19 — доступную для всех желающих. Организационная работа для этого завершается. Записаться на вакцинацию можно будет через региональный портал госуслуг, посредством единого портала здравоохранения Ставропольского края, по номеру «горячей линии» по коронавирусу 122, а также в МФЦ», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он также пообещал в ближайшее время в отдельном посте поделиться подробной информацией о том, как это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольский край после 27 января поступят 32 тысячи доз вакцины против коронавируса. Глава региона Владимир Владимиров привился сам и сообщил о том, что у него после первой части вакцины уже формируется иммунитет.