Москва, 20 января, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Оттолкнувшись от локальных минимумов, нефть сорта Brent прибавила порядка 2% по итогам торгов 19 января, закрывшись под отметкой $56 за баррель, которая выступила в роли сопротивления. 20 января в ходе утренней сессии котировки преодолели этот барьер, тестируя зону $56,30, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В рамках вышедшего вчера ежемесячного отчета МЭА снова понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей. Тем временем оценка роста мирового предложения составила 1 млн баррелей в сутки после падения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году.

Более того, агентство ожидает дополнительного наращивания мирового предложения под влиянием улучшения показателей спроса во втором полугодии.

Несмотря на преимущественно негативный отчет, нефть неплохо прибавила в весе благодаря другим благоприятным факторам. Доллар, который возобновил снижение еще днем ранее, развивал снижение, тем самым оказав поддержку сырьевому сегменту.

Усиление давления на американскую валюту обусловлено риторикой Джанет Йеллен, которая в ходе вчерашнего выступления проявила мягкую риторику, указав на перспективы дальнейшего оказания поддержки экономики, причем без повышения налогов, пока экономика находится в коронавирусном кризисе.

На этом фоне фондовые площадки выросли и продолжают укрепляться в среду наряду с остальными рисковыми активами. Сохранение этой тенденции в краткосрочной перспективе предполагает тестирование Brent зоны сопротивления $56,50.

Пробой этого уровня расчистит путь к новым максимумам над уровнем $57. Однако на пути к свежим пикам не исключены новые попытки коррекции», — считает эксперт.

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