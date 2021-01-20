Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции привили почти 25 тысяч человек, из них более 4,5 тыс. человек полностью закончили цикл вакцинации. За последние сутки привито рекордное число граждан. Об этом говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Так, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинированы 24 817 человек. Из них 4537 человек полностью закончили цикл вакцинации. Во вторник, 19 января, темпы вакцинации оказались рекордными для города.

«В Петербурге был поставлен новый рекорд по числу привитых горожан: 2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 — второй», — говорится в отчете.

С начала вакцинации, которая в пилотном варианте стартовала с октября 2020 года, в Петербург поступило 42 692 комплекта вакцины, все они доставлены в поликлиники. В настоящий момент неизрасходованный остаток составляет 17 875 комплектов.

В координационном совете уточнили, что город продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120.

Записаться на прививки можно по телефону, на портале «Здоровье петербуржца», в ближайшее время будет доступна запись через сайт «Госуслуги».