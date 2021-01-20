Вашингтон, 20 января, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов расширили ограничительные меры против России в рамках американского федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Так, под санкции попал трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна», а также компания «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

В свою очередь, в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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