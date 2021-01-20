Москва, 20 января, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 января завершились ростом. По итогам дня цена на нефть сорта Brent повысилась на 2,10%, до $55,84. Росту котировок способствовало ослабление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Также цены на нефть росли в ожидании на быстрое положительное влияние на рынки пакета стимулов в объеме $1,9 трлн.

Несмотря на снижение прогноза спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в день — до 5,5 млн баррелей в день, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол выразил мнение, что в 2021 году будет наблюдаться существенное восстановление спроса на нефть и на другие энергоресурсы.

Сегодня, 20 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $56,21 (+0,67%). Покупатели в нефти почти полностью отыграли потери за 15 января.

Нефть дорожает на падающем индексе доллара и сохраняющемся спросе на рискованные активы. Покупателям ничего не мешает вернуться к вершине $57,39 от 13 января.

Так как поддержка $54,50 устояла 19 января, то можно опять рассмотреть повышение цены до $60 к 27 января.

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