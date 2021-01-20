Москва, 20 января, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Рубль с открытия Мосбиржи 19 января подорожал к доллару США до 73,23 руб. и потом после отскока провел день на уровне 73,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Закрылись торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 73,68 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 89,33 руб., фунт/рубль — на 0,15%, до 100,42 руб.

Укреплению рубля против иностранных валют способствовали повышение спроса на риск со стороны глобальных инвесторов, а также рост нефтяных котировок.

По итогам дня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,10%, до $55,84. Дополнительную поддержку рубль получал от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 января.

Рыночный оптимизм поддерживался надеждами на принятие дополнительных мер стимулирования экономики США и более активных действий по борьбе с пандемией после инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Выступление Джанет Йеллен не оказало заметного влияния на рынки. Она выступила перед американскими законодателями в качестве нового министра финансов США.

Йеллен призвала принять пакет значительных финансовых и бюджетных мер для восстановления экономики после спада, вызванного пандемией.

Сегодня, 20 января, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $56,21 (+0,67%). Покупатели в нефти почти полностью отыграли потери за 15 января. Нефть растет на падающем индексе доллара и повышенном аппетите к риску.

Для рубля внешний фон нейтральный, поэтому можно повторно рассмотреть снижение курса доллара до зоны 73,05−73,20 руб. Поддержка сформировалась с начала 2021 года, и к концу января ожидается ее пробой с последующим укреплением рубля до 72 рублей.

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