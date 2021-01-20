Женева, Швейцария, 20 января, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Штамм коронавируса, первоначально обнаруженный в Великобритании и отличающийся повышенной заразностью, был выявлен уже в 60 странах и районах, что на десять регионов больше, чем неделей ранее. Об этом 20 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"С 12 января VOC-202 012/01 была выявлена ещё в десяти государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступила информация о завезённых случаях или о передаче этой разновидности коронавируса в местных общинах», — говорится в еженедельном бюллетене организации.

На данный момент про этот штамм (VOC-202 012/01) известно, что он более контагиозен (заразен) и, соответственно, распространяется быстрее. Сам характер заболевания, которое он вызывает, не отличается от того, что вызывает первоначальный штамм.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что более заразный «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 со временем может стать наиболее распространённым в России.

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