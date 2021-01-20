Женева, Швейцария, 20 января, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В мире за прошедшую неделю умерли более 93 тысяч человек с диагнозом COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с начала пандемии коронавируса. Об этом 20 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её данным, за период с 11 по 17 января в мире скончались 93 882 пациента с COVID-19, что превышает показатель предыдущей недели на 9%. Заболели 4 725 025 человек, что, наоборот, на 6% меньше показателя заболеваемости за предшествующий период.

В бюллетене организации отмечается, что рост смертности среди пациентов с коронавирусом был зафиксирован во всех шести регионах ВОЗ. Заболеваемость выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке, Европе и Юго-Восточной Азии зафиксировано её снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 415 884 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7649 пациентов с COVID-19.