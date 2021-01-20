Москва, 20 января, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору подготовить доклад о реализации программы по предоставлению квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели. Зампред правительства РФ поставил задачу по увеличению объёмов переработки рыбной продукции на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Вопрос переработки рыбной продукции именно на дальневосточных предприятиях остро встал в период пандемии коронавируса, когда основной потребитель сырья — Китай — ограничил экспорт.

На Дальнем Востоке добывается 65% водных биоресурсов России, а с учётом Арктики — 82%.

«Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, для флота Приморья на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге построят шесть траулеров-процессоров. Ввод судов в эксплуатацию к 2023 году позволит увеличить объём экспорта минтая и сельди глубокой степени переработки.

Юрий Трутнев обратился к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю российско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы.