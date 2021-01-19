Москва, 19 января, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его боливийский коллега Луис Арсе в ходе телефонного разговора обсудили развитие двухсторонних отношений и сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, а также использование российской вакцины «Спутник V», сообщает 19 января пресс-служба Кремля.

UNCTAD Луис Арсе

«Подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата «Спутник V» и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении», — указано в сообщении.

Напомним, 6 января боливийское агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) официально зарегистрировало и рекомендовало к применению в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Регистрация прошла по ускоренной процедуре и без дополнительных клинических исследований с опорой на результаты, зафиксированные в России.